Vsi pozitivni učinki pošiljanja vročih sporočil

Ne glede na to, ali ste sveže zaljubljeni ali v dolgi zvezi, začimbe v odnosu vedno pridejo prav in mednje sodi tudi pošiljanje seksi sporočilc, tako imenovani seksting ali sekstanje. Ta ne vpliva spodbudno le na spolno življenje para, temveč tudi na splošno in zlasti na duševno zdravje piscev. Zgovorni podatki Spletna stran DrEd.com je izvedla raziskavo, v katero je vključila 1000 prebivalcev Evrope ter ZDA. Osredotočila se je na njihove spolne navade in izkazalo se je, da so osebe, ki vsak dan pošljejo vsaj eno vroče sporočilce, zadovoljnejše v razmerju in s spolnim življenjem in da se lahko pohvalijo z boljšim duševnim zdravjem.



Natančneje: med osebami, ki si vsak dan izmenjujejo vroča sporočila, jih je 61 odstotkov zatrdilo, da so z vidika spolnosti zelo zadovoljne, med osebami, ki si jih pošiljajo le nekajkrat mesečno, pa jih je enako zatrdilo le 33 odstotkov.

Druge študije so pokazale, da lahko to pomaga pri odkrivanju lastne spolnosti in spolnosti partnerja zaradi odkrivanja spolnih fantaziji in prioritet. Nobenega dvoma torej ni, da lahko obogati zvezo in vpliva na zdravje in počutje partnerjev. Med ženskami večkrat vir obžalovanja Žal ima tovrstna komunikacija tudi negativno plat, ki jo najpogosteje okusijo ženske. Največkrat, ker vroče besede in fotografije druga stran izrabi v njihovo škodo. Previdnost torej nikoli ni odveč. Raziskava je pokazala še, da imajo moški glede tovrstne komunikacije manj zadržkov in ob njej ne občutijo zadrege. Ženskam je zlasti neprijetno pri pošiljanju in tudi prejemanju žgečkljivih fotografij.



Je pa moškim in ženskam skupno to, da so tudi pri tovrstni komunikaciji najbolj sproščeni s stalnim partnerjem. Prav v tem primeru ima ta na zvezo in zdravje najboljši vpliv.

