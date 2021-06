Vsi jeziki ljubezni

Obstaja veliko načinov, kako lahko to storite, ne da bi morali zapraviti kaj denarja, le sebe imejte pri roki.

Besede, besede, besede

Saj na koncu res odločajo dejanja, a tudi besede in komplimenti, ki si jih par izreče, so neizmerno pomembni. Pohvala o dobri večerji, prekopanem vrtu ali lepi obleki lahko naredi čudeže, jezik ljubezni mora žuboreti tu pa tam, da se dva spomnita, kako zelo se imata rada. Par, ki da veliko na besede, mora paziti tudi, da ne žali drug drugega, saj jih to lahko zaboli bolj kot dejanja.

Pomembnost dejanj

So ljudje, ki se bodo ob lepih besedah samo nasmehnili in šli dalje, saj zanje kot dokaz ljubezni štejejo zgolj dejanja. To velja tako za majhna, vsakodnevna dejanja kot za romantična, ki niso vsak dan na sporedu, zato pa so toliko bolj domišljena, da vžgejo. Če ste človek dejanj, vam idej, kaj lahko storite za partnerja, ne bo zmanjkalo.

Čas skupaj

Nekateri pari ne potrebujejo ne veliko besed ne veliko dejanj, ampak samo bližino in čas, ki ga preživijo skupaj, medtem ko počnejo različne stvari. Lahko ju družijo prijatelji, hobiji, lahko pa samo čas, ki si ga vzameta zase, da se pocrkljata in drug drugemu bereta misli.

Telesni dotik

Govorica ljubezni je seveda tudi spolnost, ki je za nekatere ljudi najvišji dokaz ljubezni, pa ne samo zaradi vrhunca, ampak zaradi občutka bližine in povezanosti, ki ga prinaša. To še ne pomeni, da se morajo nenehno ljubiti, potrebujejo pa veliko dotikov, objemov in poljubov, torej fizično bližino, ki zanje pomeni poklon pozornosti.

Obdarovanje

Številni pari si radi izkazujejo pozornost z drobnimi, občasno pa tudi velikimi darilci, ki si jih poklanjajo vsak dan. Lahko gre za listek s sporočilom, piškot ob kavi, šopek poljskih rož, pomembna je simbolika, tisto, kar s tem darilom povedo partnerju in to razume samo on. Če partnerja pozorno spremljate in ga spoznate, boste vedno imeli dovolj idej, kako mu pokloniti svojo ljubezen.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: