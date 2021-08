Vse več parov spi ločeno (in zakaj to ni tako slabo)

14 odstotkov parov spi v ločenih spalnicah. To je pokazala ena od anket. In čeprav dejstvo, da si par ne deli postelje, pri mnogih vzbuja začudenje in tudi neodobravanje, saj naj bi dokazovalo, da med partnerjema nekaj ni v najlepšem redu, obstajajo dokazi, da to še zdaleč ne drži in da ima ločeno spanje na razmerje v resnici pozitiven vpliv. Zakaj? Slab spanec v odnos vnaša napetost Po nekaterih ocenah spanje skupaj s partnerjem, ki se pogosto obrača, smrči ali kako drugače moti spanec, vsako noč vzame 49 minut počitka. In če se to dogaja vsako noč, v odnos prinaša napetost, saj je prav slab spanec pogosto razlog za spore. Temu pa se tisti, ki spijo ločeno, na preprost način izognejo. Razlike so moteče Morda je eden od partnerjev nočna ptica, eden pa se v posteljo odpravlja zgodaj in prav tako zgodaj vstaja. Morda nekdo lažje spi pod toplo, drugi pod lažjo odejo. Morda je nekomu všeč toplejša, drugemu hladnejša spalnica. Vse te razlike ob ločenih spalnicah nimajo nikakršnega vpliva na spanec, oba se zato vsako noč dobro naspita v razmerah, ki so jima pisane na kožo, sta bolje razpoložena in med njima redkeje prihaja do trenj. Ločeni spalnici ne vplivata (nujno) slabo na intimo To, da seks zaradi ločenih spalnic trpi, ne drži vedno. Nasprotno, lahko je celo boljši. Kajti v celotni zgodbi večjo vlogo igra element presenečenja. Nenapovedani nočni obiski v partnerjevi postelji so lahko zanimivi in spodbudni, prav tako kot tudi drobne pozornosti, kot so zajtrk v postelji, romantično bujenje ali prav takšno večerno slovo. Skratka, če je v zvezi vse drugo na pravem mestu, imata ločeni postelji (ali spalnici) na odnos zgolj pozitiven učinek.

