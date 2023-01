Vse prednosti veganskih kondomov

Običajni kondomi pogosto vsebujejo sestavine živalskega porekla ali so testirani na njih in zato jih, kljub temu, da so v osnovi izdelani iz lateksa, ne moremo uvrščati med veganske izdelke.

Obstajajo pa prezervativi, ki se lahko ponašajo s to oznako, so tudi ekološko sprejemljivejši ter zagotavljajo boljše seksualne užitke, je prepričana Pippa Murphy, seksologinja iz Velike Britanije, ki niza več prednosti uporabe veganskih kondomov.