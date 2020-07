Vse naše fantazije

Ameriški socialni psiholog Justin J. Lehnmiller je objavil raziskavo, v kateri je preučil razlike med ženskimi in moškimi spolnimi fantazijami, predvsem o tem, kako eni in drugi v svojih fantazijah vidijo sebe.

Večina ljudi obeh spolov v svojih spolnih fantazijah vidi sebe, vendar ne nujno tako, kot so videti v vsakdanjem življenju. Številni si namreč spremenijo videz, starost, telo in lastnosti, vendar se med seboj razlikujejo glede na svojo spolno orientacijo.



Heteroseksualne ženske v svojih spolnih fantazijah sebe vidijo kot bodočo različico sebe, hkrati pa poleg tega naredijo kar precej popravkov na svojem telesu – predvsem so rade vitkejše –, heteroseksualni moški se raje spremenijo v mlajšo različico sebe in na telesu običajno posegajo samo v velikost penisa, ki ga seveda podaljšajo, medtem ko istospolno in biseksualno orientirani moški pri sebi marsikaj »popravijo«.



Seveda pa so fantazije le fantazije in popravki samega sebe nimajo posebnega globljega pomena niti ne pomenijo nujno nesamozavesti, poudarja Lehnmiller.