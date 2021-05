Vse lekcije ločitve

Izkušnja z ločitvijo ali s koncem dolge zveze je vse prej kot prijetna. Zlasti če so v zgodbo vključeni tudi otroci. A ker ima vsaka medalja dve plati, tudi ločitev ni zgolj slaba. Po njeni zaslugi je tisti, ki jo okusi na lastni koži, bogatejši za veliko novih spoznanj. Tu je nekaj najpomembnejših. Medsebojno obtoževanje ne pripelje nikamor Običajno ob neprijetnih izkušnjah in posledicah vsakdo krivdo išče na drugi strani. A dejstvo je, da sta za uspeh zveze ali za razpad vedno kriva dva. Da se napake ne bi ponovile v naslednji, je treba pogledati vase, prevzeti svoj del odgovornosti in se naslednjič izogniti tistemu, kar je do ločitve pripeljalo z vaše strani. Ne prevzemajte vse krivde na svoja ramena Tako kot v vsaki stvari, je tudi pri ločitvi treba poiskati ravnovesje med lastno in krivdo druge strani. Res je, da so nekatera vaša dejanja pripomogla k razvoju dogodkov, a vse krivde za razpad ne prevzemajte na svoja ramena. To, da vas je denimo varal, je samo njegova krivda. Solze niso sramota Naj vas ne bo sram ali strah pokazati žalosti. Pravico imate jokati in se jeziti. Konec koncev ste človek in ne stroj in nihče vas nima zaradi izražanja čustev po ločitvi pravice obsojati. Skrbite zase Počnite stvari, ki vas osrečujejo: družite se s prijateljicami, predajajte se svojim konjičkom, vadite, poslušajte glasbo, berite knjige … Skratka, ne pozabite nase in počnite stvari, ki jih imate radi ne glede na to, kako natrpan je vaš urnik po ločitvi. Za prebolevanje potreben čas Sčasoma bo bolečina minila in lahko mu boste odpustili vse, s čimer vas je prizadel (ali vsaj večino). A to se ne bo zgodilo čez noč, zato ne prehitevajte sebe in ne prehitevajte svojih občutkov. Cenite najpomembnejši odnos Uživajte v novem poglavju življenja, čeprav je drugačno, kot ste se ga nadejali. Imejte se radi, spoštujte se in se ponovno povežite s seboj. Na ločitev glejte kot na priložnost, da se znova spoznate in povežete z osebo, ki je v vašem življenju najpomembnejša: s seboj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: