Vse dobrobiti seksa enkrat na teden

Seks ni zgolj zabava, kajti ima številne pozitivne učinke na zdravje in počutje. Med drugim blaži stres, izboljšuje spanec, niža krvni tlak ter krepi odpornost, kar dokazuje vse več raziskav. Ena zadnjih pa je izpostavila še en pozitivni učinek seksa, in sicer je dokazala, da spolni odnos vsaj enkrat na teden znatno podaljšuje življenje. Prav posebna zaščita Strokovnjaki z univerze Kalifornija so pod drobnogled vzeli spolno življenje več sto mam v zvezi ali zakonu. Sodelujoče so vsak dan poročale o svojih aktivnostih, zadovoljstvu v zvezi ter življenju na sploh in o dejavnostih med rjuhami. Na koncu študije so strokovnjaki prek vzorcev krvi analizirali zdravje in znake staranja sodelujočih. Vroča preventiva Ko so poročila dam primerjali z njihovo krvjo, so našli zanimivo povezavo. Tiste, ki so namreč vsaj enkrat na teden okušale spolne radosti, so imele znatno daljše telomere, zaščitne kapice kromosomov, ki varujejo celice DNK in razkrivajo splošno zdravje ter pričakovano življenjsko dobo: daljše so kapice, boljše je zdravje in daljša je pričakovana življenjska doba. Škodujejo jim nezdrave razvade Telomeri se krajšajo zaradi staranja pa tudi nezdravih razvad, kot je pretirano uživanje alkohola ali kajenje, so ob zaključku zapisali avtorji študije, ki namigujejo, da lahko reden, tedenski seks upočasni njihovo krajšanje ali celo izboljša njihovo stanje.



Krajši telomeri so povezani tudi z resnimi težavami z zdravjem, kot so rakava obolenja, bolezni srca in sladkorna bolezen, zdi pa se, da v zaščiti pred temi seks igra pomembno vlogo.

Res je bila študija izvedena na majhnem vzorcu in da bodo za trdne dokaze potrebne nove raziskave, a obeti so vsekakor dobri. Še drugi pozitivni učinki Seks enkrat na teden pa ni pozitiven le za zdravje, temveč tudi za odnos nasploh, kajti prav to je količina, ki najbolj vpliva na srečo v zvezi. Več seksa ji sicer ne škoduje, a tudi koristi ne, je dokazala leta 2017 opravljena študija.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: