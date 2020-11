Bi radi nekoliko popestrili spolno življenje? Torej je kot za vas kot nalašč spolni položaj vroči trikotnik, ki bo v seks prinesel nove razsežnosti. Sama poza nekoliko spominja na misijonarsko, vendar prinaša intenzivnejše občutke. Kako? Torej: ona na hrbtu leži spodaj, on na njej. Ona privzdigne zadnjico in noge v kolenih pokrči pod kotom 90 stopinj. On miruje, ona pa narekuje ritem tako, da zadnjico pomika naprej in nazaj. Stopala so vselej na podlagi.



V tem položaju prihaja do znatne stimulacije klitorisa in točke G, je pa res, da če ona ni ravno v formi, lahko naslednji dan plača davek v obliki bolečin v mišicah. A cena za vse doživeto je nizka ...