Vprašanje, ki nakazuje prevaro

Ashley Madison je spletna stran, namenjena moškim in ženskam, ki iščejo zunajzakonsko zabavo. Med karanteno je število njenih uporabnikov naraslo na 70 milijonov. Ena od anket, v kateri je sodelovalo 1300 uporabnikov, je pokazala, da je 41 odstotkov sodelujočih razmišljalo o prešuštvu, kar 64 odstotkom vprašanih pa je partner rogove že nataknil. Obstajajo opozorila Razlogi za varanje so na moč različni in odvisni od posameznikov, vedno pa obstajajo subtilni znaki, ki nanjo opozorijo, preden se zgodi. Eden najpogostejših in najpomenljivejših je vprašanje: »Si za kaj novega v postelji?« To vprašanje je namreč dober znak čustvenega stanja osebe, ki spremembo predlaga, in pravzaprav ni povezana z željo po spremembi med rjuhami, temveč s splošnim nezadovoljstvom v razmerju. Ne le moški Moški pa niso edini, ki razmišljajo o prešuštvu, kadar v zvezi niso zadovoljni s seksom. Ženske na tem področju nič ne zaostajajo. »Tudi pri ženskah seks v zvezi igra pomembno vlogo,« je prepričana Alicia M. Walker, sociologinja in avtorica knjige Skrivnostno življenje nezveste soproge, ki je proučevala nezvestobo pri ženskah in ugotovila, da te najpogosteje varajo, kadar jim v zakonu manjka spolnosti ali s svojimi soprogi praviloma ne doživijo orgazma.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: