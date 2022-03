Vprašanja, ki si jih morate zastaviti pred novim razmerjem

Potem, ko ste imeli zlomljeno srce in ste dolgo prebolevali razhod, se je kar težko vrniti v svet zmenkov. Najpogostejše vprašanje, ki se pri tem pojavlja je: »Sem sploh pripravljen(a) na novo poglavje življenja?«

Odgovor nanj je odvisen od več dejavnikov. Med drugim nanj vpliva čas, ki ste ga preživeli sami s seboj ter stanje duha. Vsekakor pa bi si, preden zakorakate v novo zvezo, morali odgovoriti na štiri vprašanja, ki razkrijejo marsikaj.

Sem res prebolel(a) nekdanje razmerje?

Ste se, tako fizično, kot čustveno, odmaknili od bivšega partnerja? Če še vedno nosite njeno/njegovo majico ali verižico, ki ste jo od nje/njega dobili v dar, žal niste še pripravljeni na naslednji korak.

Šele, ko boste zavrgli ali v najbolj temen kot kleti pospravili vse materialne spominke nekdanjega odnosa in jih ne boste prav nič pogrešali, se bodo odprle poti do nove zveze.

Če tega še niste sposobni, niste pripravljeni nanjo.

Moram postati drugačna (drugačen)?

Če oklevate z zmenki ker menite, da bi morali najprej spremeniti garderobo, pričesko ali se znebiti nekaj kilogramov to pomeni, da še niste pripravljeni na nove korake.

Vse tisto, kar vas v vaših misli ovira do nove ljubezni, so zgolj izgovori, ki nakazujejo, da bi morali še malo počakati. In s tem ni prav nič narobe.

Koliko se cenim?

Obstaja možnost, da je razhod močno načel vašo samozavest in samospoštovanje, kar bi vas lahko pripeljalo do tega, da bi se spustili v odnos, ki vam sploh ne bo odgovarjal.

Če vam je neprijetno že zgolj ob misli na to vprašanje, saj veste, da odgovor nanj ni najbolj spodbuden, je bolje, da ne hitite v novo zvezo. Povrnite si samozavest, šele nato začnite razmišljati o razmerju, v katerem boste vi res lahko vi in ne boste imeli občutka, da ste manj vredni od partnerja.

Bi lahko prenesel (prenesla) nov razhod?

V vsaki zvezi obstaja tveganje, da se bo končala z razhodom. Bi ga, če bi do njega prišlo, lahko prenesli ali bi vas le še dodatno potrl in vam vzel še tisto malo samozavesti, ki ste jo po prejšnjem komaj uspeli zgraditi?

Odkrito si odgovorite na to dilemo in si, če menite, da bi bil nov razhod le prilil olje na ogenj starega, raje vzemite še malo časa.