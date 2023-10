Veste, kateri so trije jasni znaki dobrega seksa?

Spolnost je eden ključnih segmentov zveze, a pomembno ni zgolj to, da je v zvezi prisotna, pomembno je tudi, kakšna je.

O tem, da je seks dober, pričajo vsaj trije jasni znaki:

Med spolnostjo se ne obremenjujete z videzom

V trenutkih, ko se predajata strastem, se povsem posvečate dejanju in vam niti na kraj pameti ne pride, da bi se obremenjevali z videzom. Zato se sproščeni, neobremenjeni in intimnosti ne ovira zadrega.

Partnerju lahko brez zadrege poveste, česa si želite

Seksualna komunikacija je ključ do dobrega seksa. Ne samo, da lahko oba izražata želje in pričakovanja, drug drugega tudi poslušata, zato je vajin seks res dober in obema zagotavlja tisto, kar pričakujeta od njega.

Po seksu ste sproščeni in srečni

Dokazano je, da se med seksom v možganih sproščajo hormoni sreče in zadovoljstva, vendar le, kadar je intimni akt vir popolnega užitka ter v njem ni zadržkov in zadrege.

Če po seksu z obraza nasmeh kar ne izgine, vam telo drhti in vas prevzema prijetna utrujenost, ste nedvomno deležni dobrega seksa.