Veste, kakšna je idealna dolžina prvega zmenka?

Idealen prvi zmenek, ki naj bi zagotavljal razvoj dogodkov v pravo smer, naj bi trajal dve uri, je pokazala raziskava. 39 odstotkov v njej sodelujočih je povedalo, da so pravo ljubezen našli s pomočjo prvega zmenka, ki ni trajal dlje od 120 minut.

Slabi obeti

Nova zveza je bila praviloma obsojena na propad, če je bil del prvega zmenka seks ali je bil tako kratek, da je bilo na njem dovolj časa za komaj eno kavo. Srečanje, ki je bilo krajše od 20 minut, je delovalo samo pri enem odstotku vprašanih.

Če je zmenek trajal od 40 do 60 minut, se je dobro končal za 20 odstotkov sodelujočih, zmenki, daljši od treh ur so do zveze pripeljali 17 odstotkov vprašanih.