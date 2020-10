Veščine, ki jih morate obvladati pred poroko

Pari, ki obvladajo za zakon pomembne veščine, imajo večje možnosti za uspeh. Česa se morate naučiti, preden zakorakate pred matičarja? Obvladovanja čustev Vsi imamo čustva in prav je, da jih ne glede na to, ali so pozitivna ali negativna, izražamo na pravilen način. Poudarek je na pravilnem načinu, kar pomeni brez izsiljevanja, besa, kričanja, agresije in podobnega, kar lahko na dolgi rok le škoduje zakonu. Komunikacije Ta je osnovna sestavina zveze ali zakona. Kadar par šepa na tem področju, se mu žal ne obeta nič dobrega. Komunikacija vključuje pravilno izražanje vseh občutkov, želja, pričakovanj in nestrinjanj. Pomeni tudi poslušanje in upoštevanje druge strani, kajti do dobre komunikacije in pravega razmerja lahko pripomore le zavest, da sta zakonca enakopravna in enakovredna tako glede besed kot tudi glede dejanj. Reševanja nesoglasij Pometanje težav in nesoglasij pod preprogo je pot v pogubo. Vsak par na neki točki naleti na težave, ki pa jih je treba sproti in dosledno reševati ne glede na to, kakšna je njihova narava. Naj bodo nestrinjanja povsem banalne narave, kot je denimo kakšen film si ogledati v soboto zvečer, ali pomembnejša, povezana z denarjem, vzgojo, intimnim življenjem in načrti za prihodnost. Pozitivnosti Skozi oči optimizma je življenje lepše. Prav tako so zadrege lažje premagljive skozi lečo humorja. Pozitivnost je vrlina, ki oplemeniti vsako razmerje in zakon ter omogoča srečo in zadovoljstvo, zato nikoli ne bi smeli pozabiti nanjo.



​Nauk celotne zgodbe: pripravite se. Poroka traja en dan, zakon pa je s pravimi prijemi lahko večen.