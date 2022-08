Vem, da me ima partner rad, a tega ne pokaže, počutim se opeharjeno

Vem, da me ima partner rad, a me zelo moti in boli, da mi tega ne pokaže oziroma jaz ne občutim njegove ljubezni. Njegovo razpoloženje je kot vreme, en dan je ljubeč in prijazen, drugi nedostopen in hladen. Zelo ga imam rada, a pogrešam, da bi pokazal zanimanje zame, in hrepenim po nežnosti ... Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.