Velika večina si v postelji želi tega

Anketa, ki jo je izvedlo podjetje LoveHoney, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo spolnih igračk, je pokazala, da so udarci po zadnji plati tisto, česar si med rjuhami želi kar 70 odstotkov žensk.

»Rahlo udarjanje po zadnji plati stimulira živce, ki se končajo v vagini,« je pojasnila avtorica številnih seksualnih priročnikov Carole Queen, ki je rezultati ankete niso presenetili.

Dodala je, da je na spodnji strani zadnjice največ živcev, ki se zaključijo v spolovilih žensk.

Všeč tudi moškim

V omenjeni anketi je sodelovalo 4500 posameznikov, da je taktika priljubljena tudi med moškimi, dokazuje podatek, da jo obožuje 61 odstotkov junakov.

Približno 60 odstotkov moških in žensk je v anketi povedalo še, da so s partnerjem poskusili katero od oblik BDSM tehnik, prav tolikšen je odstotek žensk, ki stalno uživa v vezanju, grizenju in seksu s prevezanimi očmi.