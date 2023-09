Velika analiza psihologov razkrila: Nasprotja se ne privlačijo

Psihologi niso našli dokazov, ki bi potrjevali trditev, da se nasprotja privlačijo. Nasprotno, po pregledu podatkov, pridobljenih s pomočjo več milijonov parov, v raziskavi, ki je trajala več kot sto let, so zaključili, da je največja verjetnost, da bodo skupaj končale osebe, ki so si podobne, je povedala kandidatka za doktorski študij psihologije Tanya Horwitz, ki je skupaj s kolegi analizirala več kot 130 lastnosti, med drugim politično prepričanje, uporabo substanc in celo prve izkušnje s spolnostjo.

Iščemo podobnost, ne razlik

»V veliki večini – natančneje v od 82 do 89 odstotkih so si bili partnerji bolj podobni, kot različni,« je pojasnila Horwitzova in dodala: »Lastnosti, kot so politična in verska stališča, stopnja izobrazbe in določena stopnja inteligence, so pokazale najvišje korelacije.«

»Težki alkoholiki in kadilci prav tako pogosto najdejo partnerja s podobnimi navadami. Opazna je bila celo povezava z vidika števila spolnih partnerjev.

Vse to dokazuje, da čeprav smo povsem prepričani, da zavestno izbiramo partnerja, še vedno obstajajo mehanizmi, ki je jih ne zavedamo in nas vodijo pri izbiri,« je še dodala psihologinja.

Nekje vendarle odstopanja

Študija je odkrila še, da je podobnost manj opazna s stališča tipa osebnosti: »Pravilo, da introvertirane privlačijo introvertirani ter da se med seboj bolje razumejo po naravi odprti posamezniki, v tem primeru ne drži. Prav tako osebe, ki so po naravi višje, velikokrat (ne pa vedno) poiščejo nižje partnerje kar bi lahko pojasnili s podzavestno potrebo preprečiti, da bi njihovi potomci zrasli v ekstremne višine,« je še povedala Horwitzeva.