Vegani seksajo pogosteje in bolje

Spletna stran, namenjena iskalcem sorodne duše IllicitEncounters.com, je opravila anketo, v kateri je več kot polovica vprašanih veganov zatrdila, da se seksu predajajo štirikrat tedensko. Večina ljubiteljev mesa je na drugi strani izjavila, da v povprečju seksajo dvakrat na teden. Še več prednosti Odgovori so pokazali tudi, da dve tretjini veganov v postelji vselej sprejemata eksperimentiranje, več kot polovica vsejedcev je na drugi strani povedala, da ni najbolj naklonjena premikanju meja med rjuhami. Študija je namignila še, da za vegane seks predstavlja več zabave: 84 odstotkov teh je povedalo, da so s spolnim življenjem zelo zadovoljni. Enako je zatrdilo 59 odstotkov posameznikov, ki jedo meso in druge izdelke živalskega izvora. Prednosti veganov se tu niso končale: 58 odstotkov jih je izjavilo, da jim največ veselja prinaša zagotavljanje užitkov partnerju. Isto je zatrdilo 35 odstotkov vsejedcev. Prehrana nedvomno vpliva »Očitno so vegani mojstri v seksu. Naša statistika nedvoumno kaže, da po kvalitetah, ki so ključne za dober seks, prekašajo vsejedce. Kar je po svoje logično: jedilniki prvih so pogosto obogateni z jedmi, ki koristijo zdravju spolnih organov ter tudi libidu. Če izpostavim samo ingver, avokado, fige, ginseng in druga podobna živila, ki slovijo po afrodizičnem učinku,« je povedala tiskovna predstavnica omenjene spletne strani Jessica Leoni.