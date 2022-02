»Včasih sva seksala večkrat na dan, zdaj mož išče izgovore in se zateka k mami«

»Zdaj sva poročena že sedem let in v zadnjem letu so se stvari povsem spremenile. Moža poskušam pripraviti do seksa, oblečem kakšno seksi oblačilo ali se ga začnem dotikati in poljubljati, on pa ne kaže zanimanja. Nič več ni spontanosti, počakati je treba do večera, ko greva v posteljo, in še takrat pogosto ni nič ...«

Preberite izpoved bralke in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si.