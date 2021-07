Varanje s knjigo

Vmes si predstavlja seksualne prizore.

Neka uporabnica družabnega omrežja je objavila, da jo je partner obtožil, da ga vara s knjigami, v katerih so seksualni prizori, in sprožila pravo polemiko.V nadaljevanju je od nje zahteval, naj preneha brati ljubezenske romane, ker so opisi seksualnih prizorov preveč nazorni in zatorej varanje.»Sama zelo rada berem knjige, saj me pomirjajo in popeljejo v druge svetove, in včasih preberem kakšen ljubezenski roman, kar je postala težava. Moj partner meni, da ga z branjem seksualnih vsebin varam, ker si ljudje vedno predstavljajo te določene situacije, o katerih berejo, kar pomeni, da si tudi jaz predstavljam moške, ki nastopajo, in ga tako varam. Zdaj mi branje teh knjig prepoveduje,« je opisala.Nanjo oziroma na njenega partnerja se je usul plaz kritik, v katerih ji drugi uporabniki svetujejo, naj ga takoj zapusti, ker bo njegovo vedenje sčasoma postalo še slabše. Uporabnica pravi, da knjig ni kupovala z namenom, da bi dosegala orgazem, ampak da jih ne namerava opustiti, zato pa bo pustila partnerja.