Varanje pri večini vzbudi krivdo

Slaba vest

Tudi osebe, ki varajo, lahko postanejo ljubosumne na partnerja svojega ljubimca. FOTO: Diane Diederich/Getty Images

Brez načrta

Ljubosumje

Prevara je huda stvar, čeprav se, na žalost, dogaja na vsakem koraku. Pa vendar imajo tudi ljubimci in ljubimke, zaradi katerih so žene ali možje nezvesti, določene občutke, ki jih obhajajo, medtem ko so v takšnem odnosu.Večina ljudi, ki se spusti v prevaro, ima običajno občutek krivde. Čeprav varajo tudi svojega partnerja, lahko imajo hkrati slabo vest, ker dobro vedo, da to, kar počno, ni prav. Slabo vest, ker gre človek z ljubimcem/-ko na izlet za konec tedna, namesto da bi bil z družino ali partnerjem. Ker povsod slišijo, da so ljudje, ki varajo, ničvredni. Ker se ne morejo pohvaliti, koga ljubijo. Seveda to ne opraviči njihovega početja in obstajajo tudi takšni, ki krivde ne občutijo, a ti sodijo že v posebno kategorijo.So ljudje, ki svojo afero načrtujejo, in so takšni, ki si takšnega početja niti ne predstavljajo, dokler se vanj ne ujamejo in potem tako ali drugače trpijo, čeprav jim je na trenutke z ljubimcem/-ko zelo lepo. A tega niso načrtovali in se v danih okoliščinah sploh ne znajdejo, ker se imajo sicer za odgovorne in poštene ljudi, zdaj pa imajo pred seboj nekoga, ki jim govori, da jih ljubi ali bo celo zapustil svojega partnerja. Prav zato je takšen odnos težko prekiniti, čeprav si nihče ne želi biti tretje kolo.Tudi osebe, ki varajo, lahko postanejo ljubosumne na partnerja svojega ljubimca. Kako tudi ne? Tukaj gre za privlačnost, čustva, seks, bližino, vse, kar si dva lahko dajeta, in tega si po navadi nihče ne želi deliti, tudi ljubimci in ljubimke ne. Ljubosumje je lahko še hujše, če sta oba partnerja vezana, saj drug za drugega vesta, da imata nekje dom in v njem nekoga, ki čaka, da vse zgoraj našteto deli s partnerjem. Poleg tega ljubosumje podžiga še dejstvo, da je odnos skriven in da se nihče ne more pohvaliti z njim, pa čeprav to pomeni samo, da se držita za roke.