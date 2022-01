Varali bi, ločili pa se ne bi

Zadnje raziskave s področja nezvestobe potrjujejo dejstvo, za katero vemo že dolgo - ljudje bi varali, le malo pa se jih opogumi in se potem odloči tudi za ločitev.

Ljudi, ki so nezvesti in hkrati proti ločitvi, je približno 80 odstotkov, sodeč po njihovih odgovorih v anketah pa lahko sklepamo, da so proti ločitvi iz osebnih, celo sebičnih razlogov, čeprav vedo, da je njihovo početje nesprejemljivo.

Skoraj polovica nezvestih trdi, da partnerja globoko ljubijo in da ga varajo le zaradi dolgčasa v spalnici, ki ga raje preganjajo drugje, vendar ga ne želijo zapustiti. Od te polovice nezvestih jih je skoraj dve tretjini prepričanih, da bi se počutili zelo krivo, če bi zahtevali ločitev, nekaj pa celo sebično, ne menijo pa, da sta varanje in laganje sebični. Kar tri četrtine vseh verjame, da so zaradi skokov čez plot doma boljše osebe, bolj strpni in razumevajoči.

Okoli 20 odstotkov anketiranih je za razlog proti ločitvi navedlo morebitno stisko otrok, ki bi nastopila, zato so raje tiho in se ne odločijo za ta korak. N