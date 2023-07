V tej starosti ženske najverjetneje varajo

Na Nizozemskem opravljena raziskava je pokazala, da približno 15 odstotkov žensk vsaj enkrat prevara svojega partnerja. Enako velja za 20 odstotkov moških.

Zlasti uspešne ženske z višjimi dohodki se rade spogledujejo z moškimi in uporabljajo svoje čare, kar znanstveniki utemeljujejo z višjo samozavestjo, liberalnejšim pogledom na svet in več priložnostmi za varanje kot pri v tradicionalnem duhu vzgojenih ženskah z nižjimi dohodki.

Moč je afrodiziak

»Tako pri ženskah kot pri moških moč deluje kot afrodiziak in napačno je prepričanje, da ženske, ki prevarajo partnerja, občutijo več slabe vesti v primerjavi z moškimi.

V bistvu velja ravno nasprotno: praviloma občutijo manj krivde od moških,« je povedal avtor študije profesor Joris Lammers z univerze Tilburg.

Poleg tega je raziskava pokazala, da leta, ko ženske najpogosteje varajo, nastopijo kmalu po 30. rojstnem dnevu. Nekje do 35. leta jih največ skoči čez plot.

Dvojna merila

Britanska kolumnistka Diana Appleyard poudarja, da družba na žensko in moško prevaro še vedno gleda skozi drugačne oči. Varanje moških je velikokrat opravičeno z močnejšim spolnim nagonom, z izkoriščanjem priložnosti in z zapeljevanjem ženske, ki ga je pripeljala do skušnjave, ženske, ki varajo, so označene za razdiralke družin in osebe brez vesti.

Ta je prepričana, da sta z vidika zvestobe spol ali izobrazba manj pomembna, pomembnejšo vlogo pri verjetnosti za varanje igrata značaj in priložnost, najpogostejša motiva pa sta pri obeh spolih sebičnost in kratkotrajni užitek.

