V teh letih je seks najboljši: dolgo traja, ženske pa so najbolj sproščene

V svoji knjigi Great sex starts at 50: How to age-proof your libidoodkriva različne faze svojega ljubezenskega življenja in daje nasvete, kako uživati v spolnosti v vsakem desetletju, piše The Sun.»Na svoja 20. gledam kot na mešanico svobode in negotovosti. Prekinila sem zvezo s svojim dolgoletnim fantom, s katerim sem se na svoj 21. rojstni dan celo zaročila. Po razhodu sem se odločila, da bom nekaj časa sama. Imela sem močan spolni nagon in glavo polno fantazij, a tega nisem pravilno izkoristila,« pripoveduje strokovnjakinja za zveze.»20. so leta, ko obstaja največja verjetnost za trojčka, za spolni odnos z osebo istega spola, to je čas za veliko ležerne spolnosti,« pravi ter dodaja, da je po drugi strani prisotne tudi veliko negotovosti. »V teh letih smo bolj osredotočeni na videz in manj na zadovoljstvo.«»Pozabite na okvire. V redu je, če ne želite spati z več ljudmi in eksperimentirati. Imejte svoja pravila in se ne silite s stvarmi, ki vam ne odgovarjajo. Če potrebujete več časa za doseganje orgazma, uporabite spolne igračke, ki bi vam lahko pomagale do vrhunca. Popolna telesa ne obstajajo. Biti dober v postelji ne pomeni, da imamo sijajno telo, ampak da imamo entuziazem. Če se po spolnem odnosu ne počutite dobro, potem spite z napačno osebo,« dodaja Tracy.»V začetku svojih 30. sem se poročila s svojim prvim možem. To je bilo moje prvo srečanje z dolgotrajno in monogamno zvezo,« pripoveduje gurujka za zveze ter dodaja, da ji zakon kot tak ni bil pogodu. Ljubila je svojega moža, a ji ni bilo všeč, da je njena prihodnost začrtana vnaprej in da nikoli več ne bo spala z nekom drugim.»V 30. spolnosti med partnerjema grozi največja nevarnost – otroci. A obstajajo tudi bonusi – večina jih je zdaj že bolj prepričanih vase in bolje poznajo svoje telo. Čeprav se nekatere ženske v svojih 20. soočajo s težavami pri doseganju vrhunca, tega zdaj enostavno doživijo, saj so bolj izkušene in večja verjetnost je, da bodo od partnerja zahtevale, da jih zadovolji,« pravi Tracey. Partnerji ne znajo brati vaših misli, zato komunicirajte, kaj vam je všeč in kaj ne. Prav tako prenehajte žalovati za spolnostjo, ki ste jo imeli na začetku zveze. »Naša telesa niso narejena tako, da bi za vedno ostala v fazi strasti, polni hormonov. Prav tako ni naloga partnerja, da vas navduši za spolni odnos, ampak je vaša. Spoznajte, kaj je tisto, kar vas vzburi in to tudi uporabite,« svetuje Tracey.V redu je, če od časa do časa opustite spolne odnose. »Več parov prvi dve leti otrokovega življenja ne prakticira spolnosti in to je normalno. Dogovorita se za predah in nobeden od vaju ne bo imel občutka, da je ta odločitev trajna,« še dodaja.»V 40. sem vstopila kot ženska, ki je svojo spolnostjo precej zadovoljna. Medtem ko so se moji poročni prijatelji pritoževali nad mankom libida, je moj še vedno besnel. Počutila sem se fantastično. Potovala sem, promovirala knjige, osvajali so me pol mlajši moški,« pravi in dodaja, da se je tega pri svojih 45. zasitila. Želela si je resne zveze z resnim moškim.Več študij je potrdilo, da sredina 40. predstavlja vrhunec v ženskem spolnem zadovoljstvu – vse dokler ima ob sebi pravega partnerja. Kar naenkrat je pripravljena na stvari, ki jih je prej zavračala: igraje vlog, vezanje, spolne igračke, celo svinganje. Razume, da je življenje kratko, kar ji odpre za različne spolne avanture.»Naj orgazem ne predstavlja cilja, do katerega morate čim prej priti. Orgazem lahko doživite tudi sami, čas s partnerjem pa je vendarle veliko več. Spontana spolnost je precejena. Morate jo načrtovati. Če za to ne boste poskrbeli, boste v njej uživali le za rojstne dneve in obletnice. Najboljši način, da povečate željo po spolnosti, je, da jo čim pogosteje prakticirate,« svetuje Tracey.»Ko sem dopolnila 50 let, dve leti po menopavzi, je moj spolni nagon naglo upadel. Nisem pa se zavedala, da se bo moje življenje naglo spremenilo na bolje. Takrat sem namreč spoznala svojega drugega moža, ljubezen mojega življenja,« pripoveduje Tracey in dodaja, da se ji je želja po spolnosti vrnila, saj je čutila ljubezen in podporo.»Menopavza je izziv za vse ženske, a smo pametnejše kot kadar koli prej in lahko to obrnemo v svojo korist,« pravi. »Spolni odnos je lahko v teh letih boljši, saj se ženske končno sprostimo. Otroci so odrasli, uresničile smo svoje karierne cilje, večina nas je v boljšem finančnem položaju, imamo čas in energijo, da se osredotočimo nase. Spolni odnos manj temelji na penetraciji, počasnejši je in bolj erotičen,« zaključuje strokovnjakinja za zveze.