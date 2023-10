V seksu ne uživate več? To so najverjetnejši razlogi

Razlogov za vse manj živahnosti v spalnici je več. Eden od njih je daljša zveza. Znano namreč je, da se zadeve med rjuhami sčasoma umirijo. Ne gre pa čisto vsega pripisovati dolžini zveze. Vzroki za vse manj užitka med rjuhami so lahko tudi sledeči:

Premalo spanca

Pomanjkanje spanca je pogosta težava, ki vpliva na številne življenjske vidike, eden od njih je okrnjeno spolno življenje. Ne samo zato, ker utrujenim pač ni do intimnih igric, temveč tudi, ker pomanjkanje spanca negativno vpliva na možganske centre, ki so zaslužni za kvalitetno doživljanje seksualnosti.

Zanemarjanje telesne aktivnosti

Kondicija, mične mišice, dobra vzdržljivost, gibčnost telesa, vse to krepi redna telesna aktivnost in vse to so kvalitete, ki še kako prav pridejo tudi v spolnosti. Torej je povsem logično in razumljivo, da pomanjkanje telesne aktivnosti škoduje spolnemu življenju.

Pomanjkanje določenih hranljivih snovi v prehrani

Uravnotežena in pestra prehrana naj bi telesu zagotovila vse potrebne snovi za dobro delovanje. Torej vpliva tudi na seksualne funkcije. S tega vidika so po mnenju strokovnjakov nepogrešljivi nekateri vitamini B kompleksa, denimo niacin, ki je zastopan v mesu lososa, tune in piščanca. Druga pomembna snov z vidika spolnega življenja je cink, katerega vir so morski plodovi, denimo ostrige.

Pretiravate z alkoholom

Pretiravanje z alkoholom ovira erekcijo, doseganje orgazma, slabo vpliva na libido in vodi v impotenco. Alkohol v prevelikih količinah je torej ena glavnih ovir do kvalitetnega spolnega življenja z vidika moških in žensk.

Kadite

Še en razlog, zaradi katerega se je pametno odpovedati kajenju, je negativen vpliv te razvade na spolno življenje. Slabo namreč vpliva na krvni pretok in s tem na dotok krvi spolne organe ter je tesno povezano z erektilno disfunkcijo.

Uživate določena zdravila

Za nizek libido so lahko kriva nekatera zdravila, ki jih uživate. Med te sodijo nekateri antidepresivi in antihistaminiki. Če menite, da so ti odgovorni za slab seks, se posvetujte z zdravnikom, ki bo poiskal primerno zamenjavo zanje.