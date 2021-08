V razmerju najpogostejša laž

Nepoštenost glede financ lahko resno načne partnerski odnos. To je dokazala tudi anketa o tem. Nepošteno Nedavno je ameriško nacionalno društvo za finančno izobraževanje objavilo rezultate dvoletne raziskave, v kateri je 37 odstotkov od skupno 2000 sodelujočih priznalo, da pred svojim življenjskim sopotnikom­­­­­­­­­­­ skrivajo račune, bančne izpiske in dejansko stanje na računu. Večina teh (21 odstotkov) pred njim skriva gotovino, 20 odstotkov manjše nakupe in 12 odstotkov račune. Vzroki za laži 18 odstotkov jih je povedalo, da partnerju lažejo o dohodkih ali dolgovih, za kar navajajo kar nekaj različnih razlogov. 36 odstotkov jih denimo meni, da imajo glede nekaterih vidikov financ pravico do zasebnosti, 26 odstotkov je prepričanih, da se partnerji ne bi strinjali z njimi glede nekaterih finančnih odločitev, 16 odstotkov jih z njim sploh nikoli ni govorilo o financah, saj so prepričani, da se ne bi strinjali z njihovimi odločitvami. Eno od petih oseb je strah partnerjeve reakcije. Resna škoda Finančne laži so torej v razmerjih pogoste, čeprav tako imenovana finančna nezvestoba resno zamaja temelje zveze, kar se je izkazalo v skupno 75 odstotkih primerov, ko so laži glede denarja ogrozile zvezo ali jo celo pripeljale do razpada. »Kvaliteten in zdrav odnos vključuje tudi transparentnost glede denarja,« je rezultate raziskave komentirala psihologinja Carla Marie Manly. »Če zveza temelji na zaupanju in spoštovanju, ni nobene potrebe po skrivanju svoje finančne situacije.«

