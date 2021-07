V posteljo s partnerjem!

Reševanje težav

3

razlogi obstajajo za skupen odhod v posteljo.

Bližina

Pred spanjem si izpovejte ljubezen, se stisnite v partnerjev objem in zaspite med božanjem.

Zdravje

Ljudje, ki hodijo spat skupaj, so po raziskavah srečnejši v svojih odnosih, pa čeprav so nekateri nočne ptice, drugi pa vstajajo s petelini. Raziskovalci trdijo, da v tem tiči ključ do uspešnega odnosa.Včasih ljudje težave odrivajo, dokler jim ne zrastejo čez glavo, sploh če s partnerjem čez dan ne najdejo primernega trenutka, da bi se o njih pogovorili, zvečer pa pred njimi raje pobegnejo v spanec.A strokovnjaki menijo, da je pogovor s partnerjem pred spanjem o težavah lahko zdravilen, saj pomirja in daje upanje na rešitev. Spanec bo mirnejši, jutro pa tudi, saj bo za vami konflikt, s katerim ste se soočili v dvoje, kar vam bo dalo energijo za naprej.Ni treba biti na smrt zaljubljen, da si pred spanjem izpoveste ljubezen, se stisnete v partnerjev objem in zaspite med božanjem. Dotiki in ljubkovanje, ki jih doživljate pred spanjem, bodo sčasoma postali del vsakdana, ki ne bo več rezerviran samo za trenutke pred spanjem. Pravzaprav si tako postanete bližji.Študije kažejo, da odhod v posteljo skupaj s partnerjem pozitivno vpliva na duševno in fizično zdravje, tudi če spita v ločenih posteljah ali če eden zaspi pozneje, ker še bere. Občutek, da je nekdo vedno tukaj za vas, tudi ponoči, je blagodejen.