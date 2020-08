GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Partnerja se s pomočjo posegov na genitalijah popolnoma prilagodita drug drugemu in si tako zagotovita več užitka. FOTO: Hin255/Getty Images

Kirurgi pred posegom premerijo oba pacienta in po potrebi ponudijo povečanje penisa, pomlajevanje vagine ali zoževanje nožnice.

Usklajevanje genitalij ali popolno ujemanje, kot ga imenujejo plastični kirurgi, pomeni, da se partnerja s posegi na genitalijah popolnoma prilagodita drug drugemu in si tako zagotovita več užitka. Med »seksom v času kolere« je to postal nov hit.Namen posega je torej povečanje užitka, zato je treba ustvariti več trenja, kar dokazano prinaša večji užitek obema partnerjema, več trenja pa poveča tudi možnosti za skupen orgazem. Kirurgi pred posegom premerijo oba pacienta in jima nato po potrebi ponudijo povečanje penisa, pomlajevanje vagine ali zoževanje nožnice, slednje zlasti starejšim ženskam, saj stene nožnice popustijo, na kar med drugim vpliva porod.Običajni poseg za ženske je kombinacija nekirurškega zožanja nožnice in kirurške labioplastike, ki naredi vagino bolj privlačno na pogled, poleg tega sramne ustnice ne motijo več pri seksu.Ženske so tako bolj samozavestne in doživijo boljšo izkušnjo, in če k temu dodate še povečan partnerjev penis, je seks fantastičen, zatrjujejo kirurgi in zadovoljni pacienti, ki jih je o posegu prepričala tudi socialna izolacija med korono.