Ukrivljenost penisa je lahko težava

Moški spolni organi so lahko vseh oblik in velikosti, raziskave pa poudarjajo pomen ukrivljenosti penisa. Kot kaže, je 87 odstotkov penisov ravnih, preostalih 13 pa bolj ali manj ukrivljenih, navzgor ali navzdol, levo ali desno. Pa vendar večina moških nima težav pri spolnih odnosih, nasprotno, nekateri znajo to spremeniti v svojo prednost. Težave lahko nastopijo, kadar je spolni odnos zaradi ukrivljenosti penisa boleč in težak ali celo nemogoč. Takrat je najbolje obiskati zdravnika, sploh če se ukrivljenost pojavi nenadoma.