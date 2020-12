Učiteljico Ksenijo našli na posnetku pornostrani (FOTO)

Zapeljivka Ajda. FOTO: S. N.

Zapeljivec Anže. FOTO: S. N.

Na portalu Slovenskih novic vsak večer objavimo tudi zapeljivca in zapeljivko dneva. Vsak od njih ima svojo zgodbo, za nekatere bralci in bralke pokažete več zanimanja kot za druge. Razkrivamo, kateri postavni mladenič in katero vroče dekle sta letos na vas naredila največji vtis.Največkrat ste kliknil učiteljico Ksenijo, ki so jo našli na posnetku pornostrani. V dobi hekerjev vroči posnetki včasih zaidejo v napačne roke in nepridipravi jih nato včasih postavijo na ogled tudi drugim, čeprav avtor ni nikoli privolili v to. To se je zgodilo tudi privlačni učiteljici.Nežnejši spol pa je je najbolj navdušit Anže, ki je zrel za poroko . Postavni mladenič se posveča prostovoljnemu gasilstvu. Ker je še samski, mama upa, da bo opazil katero zase, medtem ko se sprošča po napornih intervencijah. Zrel je namreč za poroko ...