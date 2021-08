Tudi tinder ji ne pomaga

Izkušnje je opisala v knjigi, med njimi pa omenja deževni večer, ko je na zmenek čakala v pubu, oblečena v prikupno oblekico, čeprav je lilo kot iz škafa. Moški, ki se je prikazal, ni bil videti dobre volje, s seboj pa je nosil torbo, in izkazalo se je, da v njej prenaša svojo pokojno mačko, za katero je želel, da jo pokopljeta skupaj.



Če je bil zanj to usodni prvi korak, je bil zanjo zadnji, saj je pobegnila in ga blokirala. Pa to ni bilo edinkrat, da je koga blokirala - od 60-letnika, ki je lagal, da je mlajši, do moškega, ki ni nehal preklinjati, in obupanca, ki jo je celo zastrupil s hrano, da bi obdržal njeno ljubezen, šarmerja, ki ni hotel zadrževati neprijetnih prdcev, lepotca z napadi panike ...



Zdi se, da je doživela že vse, kar se da doživeti, a še vedno ni obupala, da je tam zunaj princ njenih sanj, ki čaka samo nanjo, zato bo zmenke nadaljevala.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: