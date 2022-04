Tudi slavne trpijo: prevarali so jih partnerji

Vsakomur se lahko zgodi, da ga partner prevara, tudi najbolj slavnim in najlepšim ženskam na svetu. Takrat tudi one, tako kot druge navadne zemljanke, podvomijo o sebi in svojih čarih, a jim uspe obrniti novo stran v življenju.

Jennifer Lopez ni nikoli javno spregovorila o tem, kdo jo je prevaral, zato pa se je toliko bolj razgovorila o nezvestobi: »Začeti morate razumeti, da prevara več pove o človeku samem in njegovih slabih lastnostih kot o vas. Ženske pa razmišljajo ravno nasprotno – da so krive same, ker niso dovolj dobre, lepe, pametne, izobražene, bogate ... To je popolnoma narobe.«

Zelo odmevna je bila tudi ločitev Sienne Miller in Juda Lawa, ki sta bila še zaročena, ko so se v rumenem tisku pojavile novice, da jo vara z varuško svojih otrok. Razšla sta se v trenutku, vendar sta se čez nekaj let ponovno našla in obnovila odnos, ki pa je vseeno razpadel.

Sienna je komentirala: »Ko odnos razpade, kot je razpadel najin, je pomembno, da se pomiriš s tem človekom in enkrat za vselej ugotoviš, ali je konec ali pa imata še kaj možnosti za srečo.« Sčasoma je spoznala, da je Jude lahko le prijatelj.