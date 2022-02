Tudi moški trpijo

Raziskave kažejo, da ni res, da moški ne jočejo, ko se razidejo z žensko, ampak da jim tako kot nežnejšemu spolu res lahko od žalosti poči srce. Kako moški trpijo, ko razpade njihov ljubezenski odnos?

Anonimna pomoč

Moški imajo prijatelje, a ti včasih v tako občutljivih trenutkih, kot je razpad odnosa, preprosto odpovejo, zato pripadniki močnejšega spola svoje najgloblje občutke pogosto izražajo drugje, na primer na družabnih platformah. Tam lahko ostanejo anonimni in govorijo o strtem srcu, ne da bi jih kdo čudno gledal, nasprotno, to je ena najbolj priljubljenih tem. Ženske raje poiščejo osebno pomoč, na primer v obliki psihoterapije, kjer sogovornika gledajo v obraz.

Čustva

Raziskave objav na temo strtih src na družabnih omrežjih so pokazale, da moški trpijo enako kot ženske, nekateri celo bolj. Omenjajo bolečine, osamljenost, žalost, solze, zmenke, medtem ko ženske govorijo o zlorabah v odnosih, denarju, hišnih opravilih in osamljenosti.

Šok

Oni so v odnosu na splošno tisti, ki so bolj mirni in bolj prepričani, da stvar ne bo razpadla, naj se zgodi kar koli. Ko govorijo o (bivšem) odnosu, večkrat uporabijo besedo »midva«, ženska pa »jaz«, kar naj bi po mnenju strokovnjakov kazalo na to, da bolj verjamejo v odnos in da njihovo čustvovanje ni vedno plitkejše od ženskega.