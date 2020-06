Tu se skrivajo popolni moški

Zdrav, samozavesten, pozoren, s seboj zadovoljen moški … Takšnega lahko srečate v muzeju, umetniški galeriji ali drugi kulturni ustanovi, je pokazala študija, ki so jo izvedli norveški in švedski znanstveniki in je vključevala 51.000 odraslih posameznikov. Zakaj? ​Ker so moški, ki se udejstvujejo na področju kulture, v primerjavi s tistimi, ki ta vidik zanemarjajo, v boljši psihični in fizični kondiciji, izsledke zanimive raziskave povzema Daily Mail. Obiskovanje gledališč, koncertov in tudi kinodvoran ima številne prednosti, kar se izraža z boljšim razpoloženjem, večjo samozavestjo ter manjšo verjetnostjo tesnobnosti in depresije. Tudi na ženske te dejavnosti vplivajo spodbudno, a v manjši meri. Aktivno udejstvovanje Največjo korist kulturne dejavnosti prinašajo moškim, ki niso zgolj opazovalci, temveč se na tem področju tudi aktivno udejstvujejo. Ti se namreč ponašajo z dobrim zdravjem in so najzadovoljnejši s svojim življenjem, saj imajo manj težav s krvnim tlakom in so manj dovzetni za stres, vse to pa vpliva na splošno zdravje.



»Obiskovanje galerij, muzejev in gledališč je odličen način za blaženje stresa. Manj stresa pa pomeni boljše počutje in boljše zdravje, kar so v razmerju nedvomni dobrodošli dejavniki,« je povedal vodja raziskave, psiholog Cary Lynn Cooper.