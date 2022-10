Trpljenje po koncu: treba je sprejeti bolečino, ne pa je tudi negovati

Nekateri ljudje se po razpadu odnosa hitro poberejo, sestavijo in krenejo dalje, spet drugi kobacajo iz svoje bolečine tedne, meseca ali celo leta. Kaj odločilno vpliva na to, koliko časa prebolevamo izgubo partnerja?

Eden od najbolj pomembnih dejavnikov, kako dolgo trpimo po razpadu odnosa, je, koliko smo vanj vložili, če pa so zraven še pričakovanja, da bo zveza trajala večno, se lahko bolečina zavleče. A pop kultura in vpliv medijev narekujeta svoj tempo in zagovarjata stališče, da bolečina traja polovico časa, ki smo ga preživeli z nekom. Torej, če je razmerje trajalo dve leti, naj bi bolečina ob razpadu trajala eno leto.

Seveda ima vsak še svojo zgodbo, zato ne obstaja celovita rešitev, kako se spopasti z njo, ker se tega vsak loteva na svoj način, kar je zelo pomembno. Prevara močno vpliva na bolečino, prav tako pričakovanje, da bo odnos trajal, saj se nam, ko nas partner zapusti, sesuje svet, kot smo ga poznali, ker čutimo izdajstvo.

Edini način, kako zares preboleti nekoga, je sprejeti bolečino, naj traja, dokler ne izzveni, ni pa je treba negovati. Čas celi rane, če mu to dopustimo.