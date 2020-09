Trojček na jesen življenja

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Ženske pogosteje mislijo nanj. FOTO: Grinvalds/Getty Images

Pravijo, da na starost človek obžaluje le stvari, ki jih ni storil, ne pa tistih, ki jih je, pa čeprav kdaj niso bile popolnoma po pravilih. In katere so tiste stvari, ki jih seniorji najbolj obžalujejo?V raziskavi so bili vključeni stari nad 60 let, za začetek pa je najbolj pomenljiv podatek, da ženske v zrelih letih raje in pogosteje pomislijo na seks, kar lahko pripišemo povišani količini testosterona. Sledi podatek, da si oba spola želita, da bi še pred smrtjo doživela seks v troje ali skupinski seks ter lahkotnejše sadomazo tehnike. Desetina vseh je na vprašanje, ali so za to pripravljeni zapustiti partnerja, odgovorila pritrdilno, še več, to so pripravljeni storiti do konca leta, če se jim ponudi prilika. Odgovori so znova potrdili dejstvo, da želja po spolnosti ne izgine po 60. letu, nekateri se šele takrat dovolj sprostijo, da si želijo izživeti fantazije, predvsem pa je jasno, da se tudi seniorji niso pripravljeni odpovedati posteljnim radostim. Kar 25 odstotkov jih v spolnosti na jesen življenja uživa bolj kot kadar koli.