Trije znaki, da vajina zveza nima prihodnosti

Včasih je težko prepoznati, da razmerje žal ne pelje proti lepi skupni prihodnosti. Zato bodite pozorni na tri znake, ki pričajo, da se zvezi ne obeta nič dobrega. Ob teh ni nobenega dvoma: Napačno izkazovanje ljubezni Na družabnih omrežjih ali kadar sta v družbi ne skopari z izjavami, s katerimi vas kuje v zvezde, vam izpoveduje ljubezen in vas obliva s pozornostjo, v resničnem svetu ali kadar sta sama, pa je zgodba povsem drugačna in praktično nikoli vam ne pove in ne pokaže, da ste zanj ena in edina.

Na žalost to pomeni le eno: druge bi rad prepričal v nekaj, za kar sam ve, da ne obstaja. In sicer v vajino trdno zvezo in močno ljubezen, ki sta vse prej, kot takšni. Skupnih načrtov praktično ni Ne kratko in ne dolgoročnih. Nikoli se z vami ne pogovarja o prihodnosti in o tem, kako si jo zamišlja.

Če sta v razmerju že lep čas, bi se bilo nedvomno o tem treba pogovoriti. Če se on tem pogovorom spretno izmika je jasno le eno: skupne prihodnosti z vami si ne obeta. Pogosto se spominja bivših ljubezni Vseeno je, ali o njih govori v pozitivnem ali negativnem smislu, vračanje v preteklost, natančneje k bivšim ljubeznim, nikoli ni dober znak za aktualno razmerje.

Kajti nakazujejo le eno: da so srce in misli ujeti v preteklosti in da niso sto odstotno predani sedanjemi zvezi.

