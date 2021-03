Trije znaki, da razmerje nima lepih obetov

Pogosto se zgodi, da na začetku razmerja en od partnerjev (ali oba) spregledata znake, ki jasno pričajo, da se odnosu ne piše lepa prihodnost.

Zato je dobro vedeti, kaj mu ne napoveduje srečnega nadaljevanja in mu je bolje čim prej obrniti hrbet. Niste povsem prepričani, da je odnos »zdrav« Če se že na samem začetku odnosa pojavlja dvom v kvaliteto zveze, če niste prepričani, da ste v odnosu deležni prave ljubezni in pozornosti ter se vam dozdeva, da nekaj ni tako, kot naj bi bilo (čeprav še sami ne veste, kaj konkretno vas moti) ne zanemarite šestega čuta. Ta običajno nikoli ne laže. V družbi partnerja niste sproščeni in občutek imate, da se mu morate vedno dokazovati Če ste v družbi partnerja napeti, nesproščeni in ste vedno tarča njegovih kritik ter obsojanj, si prenehajte metat pesek v oči. Prava ljubezen zagotavlja sprejemanje ter podporo in ob nekom, ki vidi le vaše napake, tega zagotovo ne boste deležni. Občutek imate, da postajate drugačna oseba Dejstvo je, da ljudje v odnosu zorimo, rastemo, se spreminjamo. A to je proces, ki se ne zgodi čez noč in ga spodbudijo notranji vzgibi. Če pa se vam zdi, da se zaradi partnerja, njegovih pričakovanj in zaradi bojazni, da bi vas, če se mu ne bi prilagajali, zapustil, spreminjate v tolikšni meri, da se sploh ne prepoznate več in vas na to opozarjajo tudi vam bližnji, je nekaj povsem jasno: drugačni postajate, da bi ugajali človeku, ki vas v resnici ne ljubi. Kajti če bi vas, bi vas sprejemal prav takšne kot ste.

