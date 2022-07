Trije povsem nepotrebni izdatki na poroki

Da je poroka lahko veliko finančno breme je povsem jasno, jasno pa je tudi, da je mogoče pri njeni organizaciji kaj prihraniti.

Zlasti tako, da se ženin in nevesta izogneta nepotrebnim izdatkom. Tri takšne, za katere je nesmiselno zapravljati denar, razkriva britanska profesionalna organizatorka porok, ki svoje usluge ponuja pod imenom Hayley. Takole je povedala na TikToku:

»Obstaja veliko stvari, za katere osebno mislim, da so na poroki povsem nepotrebne. Ena od njih so darila za goste. Ne glede na to, s čim ženin in nevesta obdarita povabljene, darilca največkrat ostanejo na mizi ali pristanejo celo v smeteh. Zato je zanje nesmiselno zapravljati denar.

Naslednji nepotreben izdatek je draga pijača. Nikogar ne zanima, kakšne znamke je šampanjec, ki ga točite na zabavi in brez veze je posegati po prestižnih in zato dragih znamkah.

Tretji izdatek pa predstavlja vse, kar kupite brez predhodnega razmisleka. Vsak impulziven nakup, naj gre za še tako majhne stvari, je pri organizaciji poroke nepotreben in velikokrat povsem neupravičen,« opozarja organizatorka in namesto tega priporoča, da več denarja namenite tistemu, kar pušča lepe spomine, denimo fotografu in snemalcu, saj njuni izdelki ostanejo za vedno.