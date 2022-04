Trije odlični razlogi, zakaj bi morali vsako jutro seksati: komaj boste čakali, da zazvoni budilka

Vsak od nas ima določeno jutranjo rutino. Medtem ko nekateri spretno skočijo iz postelje, si umijejo zobe, spijejo kavo in morda celo telovadijo, se drugi premetavajo po postelji, se pretegujejo in vstanejo v zadnjem trenutku. Ne glede na to, kateri skupini ljudi pripadate, bi morda želeli razmisliti, da v svojo jutranjo rutino vključite še seks. Mnogi med vami bodo zdaj zavili z očmi in rekli, da za to zjutraj ni časa, a ko boste slišali, kakšne koristi vam prinaša, si boste morda celo premislili.

Raziskave so pokazale, da jutranji seks zelo pozitivno vpliva na razpoloženje čez dan, povečuje pa tudi produktivnost. V raziskavi, ki so jo izvedli pred dvema letoma, je sodelovalo 1000 anketirancev, 53 odstotkov moških pa je potrdilo, da se po jutranji akciji počutijo produktivnejše, enako 45 odstotkov žensk. O tej temi so razpravljali tudi na Redditu, kjer so številni uporabniki zapisali, da jim jutranji seks pomaga, da lažje vstanejo iz postelje. Če vam vsi ti razlogi ne zadoščajo, da bi zjutraj »mečkali posteljnino«, ne pozabite, da seks spodbuja izločanje hormona oksitocina, ki vam pomaga tudi pri obvladovanju stresa.