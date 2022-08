Trije odlični razlogi, da bi morali seksati vsako jutro: ko boste to prebrali …

Vsak od nas ima določeno jutranjo rutino. Medtem ko nekateri ob zvoku budilke skočijo iz postelje, si umijejo zobe, spijejo kavo ali morda telovadijo, se drugi valjajo po postelji in vstanejo pet minut pred dvanajsto. A ne glede na to, kakšna je vaša jutranja rutina, bi morda morali razmisliti o tem, da vanjo vključite tudi seks. Čeprav boste morda zdaj rekli, da za to nimate časa, si boste po prebranem skoraj zagotovo premislili.

Raziskave so pokazale, da jutranji seks zelo pozitivno vpliva na razpoloženje čez dan in poveča produktivnost. V raziskavi, opravljeni pred dvema letoma, v kateri je sodelovalo tisoč anketirancev, je 53 odstotkov moških potrdilo, da se po jutranjem spolnem odnosu počutijo produktivnejše, enako je trdilo 45 odstotkov žensk.

O tej temi so razpravljali tudi na redditu, kjer je veliko uporabnikov zapisalo, da jim jutranji seks pomaga, da lažje vstanejo iz postelje.

Če to za vas nista dovolj dobra razloga, da bi se zjutraj predali strastem, imejte v mislih, da boste s tem spodbudili izločanje hormona oksitocin, ki pomaga tudi pri spopadanju s stresom.