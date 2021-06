Trije nasveti za nepozabni seks

Kamasutra je veliko več kot zgolj zbirka takšnih in drugačnih spolnih položajev. V njej zbrani zapisi se ne osredotočajo le na telesno plat seksualnosti, temveč tudi na odnos med ljubimcema in ponujajo nešteto uporabnih nasvetov za še boljšo spolno izkušnjo. Z upoštevanjem naslednjih treh bo ta nedvomno dvignjena na novo raven. Predigra je ključna sestavina seksa Brez dolge, temeljite in intenzivne predigre ni dobrega seksa. Ta ni samo fizično dejanje, temveč vključuje tudi kvalitetno komunikacijo v obliki verbalnega zapeljevanja. Osebi, s katero ste v postelji, je treba na vse mogoče načine pokazati, da je ljubljena, seksi in poželjiva. Ženski orgazem ima vedno prednost Nobenega dvoma ni, da moški hitreje in lažje dosegajo orgazme in da ženske na drugi strani potrebujejo malo več stimulacije. Kar pomeni, da ima ona s tega vidika prednost. Ne zato, ker bi bil njen spolni višek pomembnejši od njegovega, temveč, ker sta po pomenu oba na istem mestu. Seks je treba ceniti Seks še zdaleč ni zgolj fizično zadovoljstvo, temveč je veliko več. Je izkušnja, ki povezuje na najvišji ravni, vključuje telesno, duševno in čustveno povezavo, je odličen način komuniciranja, dokaz sprejemanja, zaupanja in skrbnosti, skratka je neprecenljiv dejavnik odnosa, zato ga je kot takšnega treba negovati ter spoštovati.

Komentarji: