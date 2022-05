Trije največji sovražniki moške spolne sle

Stereotip, ki pravi, da so moški vedno za seks, ne drži. Tako kot pri ženskah, se tudi pri njih libido spreminja in spolna sla niha, kar je zlasti opazno potem, ko dopolnijo 30 let.

Kateri pa so največji sovražniki moškega libida? Odgovor na to vprašanje so podali kanadski strokovnjaki, ki so k sodelovanju povabili 30 pripadnikov močnejšega spola, starih od 30 do 65 let in jih povprašali o različnih aspektih spolnega življenja. Vsi so bili vsaj dve in pol leti v razmerju.

Trije največji sovražniki

Na podlagi obširnih pogovorov so strokovnjaki prišli do zaključka, da so trije največji ubijalci moškega libida bolezen, zavračanje in napeti odnosi med partnerjema.

Za bolezen se je izreklo 60 odstotkov vprašanih. Prav toliko junakov je povedalo, da jih vse mine, kadar njihova draga zavrne povabilo na vročo seanso, 57 odstotkov sodelujočih pa je kot ubijalca spolnega poželenja izpostavilo napetosti med partnerjema.

Če v zvezi zadeve ne tečejo dobro, se, razumljivo, ne morejo nadejati dobrega seksa.