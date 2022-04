Trije največji miti o točki G

Točko G ali grafenbergovo točko je javnosti prva predstavila profesorica Baverly Whipple z univerze New York. Ta je odkrila, da stimuliranje z gibi vzdolž notranje strani vagine pri ženskah pripelje do izrazite fizične reakcije. Nadaljnje raziskave so pokazale, da je prav ta del ženskega telesa eden od ključnih za maksimalne užitke v postelji, tam namreč leži točka G. Ta je del tako imenovane klitoralne mreže. Klitoris še zdaleč ni samo delček, ki je očem viden, temveč se večji del njega skriva znotraj nožnice. Dolg je lahko tudi 10 centimetrov, na njem pa je nešteto živčnih končičev. Žensko telo je torej z vidika seksualnosti velika uganka, tudi glede G točke zato kroži veliko mitov, ki jim ne gre verjeti.

Točko G je mogoče najti zgolj z masturbacijo

Masturbacija je eden od načinov za doseganje orgazma in tudi za stimuliranje točke G, a še zdaleč ni edini. »Raziskave so pokazale, da večina žensk obožuje, kadar se z G-točko ukvarja njihov partner,« je povedala seksologinja Liz Powell in dodala, da jo je najlažje najti med vzburjenjem, ko nabrekne in postane izrazitejša.

Ženski izliv je kot uriniranje

Pravilna stimulacija točke G lahko pripelje do ženske ejakulacije. Ta je ena največjih ugank ženskega orgazma, zmotno pa je prepričanje, da je tekočina, ki se pri tem izloča, urin. Ta namreč prihaja iz tako imenovanih skenovih (po ginekologu Alexandru Skenu, 1837–1900) žlez tik ob sečnici, ne iz sečil.

Le ženske, ki najdejo točko G, lahko doživijo orgazem

Tako, kot e obstaja univerzalni način, kako najti točko G, ne obstaja univerzalnega načina, s katerim ženska lahko doseže orgazem. Prav tako drži, da vsem stimulacija te točke ne prinaša popolnega zadovoljstva. Vsako telo je drugačno in pomembno je, da vsaka najde pot do orgazma, pa čeprav ta povsem odstopa od tehnik, ki do njega pripeljejo druge ženske.