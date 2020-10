Trije koraki do boljšega seksa

Seksologinja Emily Morse vsem ženskam na srce polaga tri nasvete, po zaslugi katerih bo njihovo spolno življenje boljše. Postanite kraljica lastnega zadovoljstva Znano je, da ženske, ki se pogosto samozadovoljujejo, bolj uživajo tudi v intimnem aktu v dvoje kot tiste, ki niso naklonjene tej obliki spolne potešitve, saj dobro vedo, kateri prijemi jim zagotovijo popolno zadovoljstvo ter lažje dosegajo vrhunce tudi, ko niso same. Svoje telo dojemajte kot privlačno Samozavest je nepogrešljiva sestavina dobrega seksa. A samozavest velikokrat ne pride sama od sebe. Da bi sebe in svoje telo dojemali kot zapeljivo in privlačno, je včasih treba malo vaje: oblecite seksi spodnje perilo, zapeljivo obleko, obujte visoke pete, sprehajajte se pred ogledalom in si povejte, da ste poželenja vredni. Počasi se boste o tem povsem prepričale. Uporabite čarobne besede Nihče, niti najboljši ljubimec, ne more brati vaših misli. Zato med seksom povejte, kaj vam ustreza in kaj ne. Kar pomeni, da partnerju namignite, kaj si želite. Čarobni besedi skupaj s konkretnimi navodili so po mnenju Morsove poskušajva takole. Zagotovo bo z veseljem sledil napotkom in vam pričaral, kar v postelji pričakujete.