Trije dokazi, da ste po ljubezenskem brodolomu pripravljeni na novo zvezo

Razhodi prinašajo pisano paleto občutkov, med najizrazitejšimi so jeza, razočaranje, žalost in obup. Velikokrat je ob njih prisotna misel, da nikoli več nikomur ne boste podarili srca. Vendar to ne drži. Drži pa, da je z iskanjem ljubezni dobro malo počakati. Tudi zato, da v novem razmerju ne bi iskali le tolažbe.



Kdaj nastopi čas za naslednje poglavje življenja? Obstajajo vsaj trije znaki za zeleno luč. Prepoznavate lastno krivdo Dejstvo je, da ni za srečno zvezo odgovoren le en partner, pa tudi za razpad razmerja sta kriva oba. V času po razhodu se je zato treba poglobiti vase, se vprašati, kaj je šlo narobe in kolikšen del odgovornosti nosite sami. Priznavanje svojih napak in prevzemanje lastnega deleža odgovornosti za ljubezenski brodolom omogoča objektiven pogled na nekdanjo zvezo, prav tako pa preprečuje, da bi se naslednja dogajala po istem scenariju. Saj veste, kako pravijo: na napakah se učimo, ne smemo pa jih ponavljati. Niste več jezni To sicer ne pomeni, da tedaj, ko misli uidejo k nekdanjemu partnerju, niste vsaj malo jezni. A o njem sedaj razmišljate drugače, zaradi njega niste več zagrenjeni, sploh pa se vse redkeje obremenjujete z njim. Dobro veste, kaj bi radi Potem ko odpustite bivšemu in se sprijaznite z dejstvom, da ste samski, je čas za razmislek o tem, kaj sploh pričakujete od življenjskega sopotnika. Katere lastnosti so pri njem nepogrešljive, katere napake bi lahko spregledali, kako pomembne so za vas skupne norme in vrednote, skratka, sestavite lestvico prioritet, od katere niste pripravljeni odstopati. Šele ko bo ta jasno izdelana, bo čas za iskanje nove ljubezni.



Na vrat na nos pri teh zadevah pač ne gre.