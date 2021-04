Trije dokazi, da je tudi spolna abstinenca dobra

Seks krepi srce, podaljšuje življenje in pozitivno vpliva na zvezo. A tudi obdobja brez njega imajo korist. Zakaj je spolna abstinenca dobra? Ponujamo vsaj tri razloge. Priložnost za raziskovanje svojega telesa Obdobje spolne abstinence je odlična priložnost za raziskovanje svojega telesa in za spoznavanje načinov, ki zagotavljajo popolno spolno izkušnjo v dvoje. Kajti spoznanja boste lahko tedaj, ko bo znova nastopil čas za akcijo, uporabili v družbi partnerja. Strah pred spolno prenosljivimi boleznimi in nezaželeno nosečnostjo je odveč Ena največjih ovir do popolne sprostitve postelji je pri ženskah strah pred nezaželeno nosečnostjo, sledi strah pred okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi. In kadar se seks za nekaj časa umakne iz vsakdanjika, sta ta strahova odveč. Seks dobi novo vrednost Stvari, ki so nam na voljo vsakič, ko si jih zaželimo, hitro zgubijo vrednost in draž. Tiste pa, ki so iz kakršnega koli razloga vzete, so zanimive in privlačne. Prav tako je tudi s seksom. Če se mu boste za nekaj časa namerno ali nenamerno odpovedali, ga boste cenili veliko bolj, kot če bi se mu lahko predali vedno, ko bi se v vas prebudila sla.

