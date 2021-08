Trije dokazi, da imata močan in stabilen zakon (ali razmerje)

Ne, odsotnost konflikta ni nikakršen dokaz, da je razmerje trdno in stabilno. Nasprotno, prav to namreč priča, da v odnosu nekaj ni v najlepšem redu. So pa drugi pokazatelji, ki govorijo o tem, da imata trden in stabilen odnos. Ti so sledeči: Odprta ter iskrena komunikacija Kar pomeni, da si povesta tudi stvari, ki vama niso všeč. Seveda na način, s katerim nikogar ne užalita, temveč le opozorita na zadeve, ki jih je treba spremeniti ali izboljšati.

Nič hudega, če si kdaj zato skočita v lase. Včasih se je, za boljše razmerje, treba tudi spreti. Iskanje razlogov za ljubezen Se zgodi, da partnerja v dolgi zvezi pozabita, kaj ju je pri drugi strani prepričalo in očaralo, to pa je napaka, ki lahko zamaja temelje.

Če vidva vsak dan znova iščeta razloge, zaradi katerih sta par, zaradi katerih se vama zdi vredno truditi za zvezo in zaradi katerih se ljubita ter cenita, imata zagotovo lepo in močno zvezo. Oba sta zaradi zveze boljša različica sebe Biti v zdravi zvezi pomeni zagotoviti si pogoje za osebnostno in skupno rast, za izboljšanje sebe in za osvajanje lastnosti, ki so nepogrešljive za posameznika ter za skupnost.

Če veste, da zaradi vajinega zakona ali zveze postajate boljša različica sebe potem veste tudi, da imata z dragim dober zakon ali zvezo.

