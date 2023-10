Tri življenjske lekcije, ki jih večina žensk prepozno osvoji

To velja tudi za spodnje tri, ki bi jih ženske morale ozavestiti prej, kot se to praviloma zgodi.

Ne govorite da, če mislite ne

V vseh, zlasti pa ljubezenskih odnosih, je ključno odkrito izražati želje, pričakovanja, strinjanje in nestrinjanje. Zato, ne glede na to, kako mislite, da boste nekoga razočarali, prizadeli ali mu prekrižali načrte, ne govorite da, če v resnici mislite ne.

Ljubezen moškega ne bo spremenila

V upanju, da bo sčasoma nekdo postal drugačen, se spustite v zvezo z nekom z napakami, ki jih ne morete spregledati, in z obnašanji, s katerimi vam celo škoduje.

A dejstvo je, da se zaradi vaše ljubezni nihče ne bo spreminjal. Spreminja se človek lahko le, če potrebo po tem začuti sam.

Ljubosumje in posesivnost nista dokaza ljubezni

Čeprav se pogosto zgodi, da nekdo ljubosumje in posesivnost dojema kot dokaz ljubezni, sta ti lastnosti daleč od tega.

Ljubosumje in posesivnost sta znaka negotovosti, nezaupanja in nizke samozavesti, te pa nikoli niso sestavine dobrega odnosa, temveč vodijo v toksično razmerje polno manipulacije in nadzora.