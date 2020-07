Tri ženske lastnosti, ob katerih moški izgubijo glavo

Seveda je videz pomemben in praviloma naprej očara pripadnike nasprotnega spola. A na dolgi rok veliko večjo vlogo igrajo lastnosti žensk, ki so v moških očeh nepogrešljive. S katerimi boste nedvomno prepričale močnejši spol? Strast Ne zgolj v smislu seksualnega naboja, temveč v smislu radoživosti in vlaganja energije v vsa področja življenja. Ženske, ki z veliko žlico zajemajo vse, kar jim to ponuja, se ne bojijo zgrabiti priložnosti in delu, hobijem ter vsemu, s čimer se ukvarjajo, namenjajo veliko strasti, so v moških očeh nedvomno privlačnejše kot tiste, ki zgolj čakajo, da jih nosi tok življenja in se prilagajajo situacijam. Avtentičnost Neredko se zgodi, da ženske potem, ko začno zvezo, pozabijo na svoja stališča, prioritete ter načrte in jih prilagodijo partnerjevim. Kar pa je tudi z moškega vidika velika napaka, saj jih na dolgi rok veliko bolj prepričajo dame, ki ohranjajo svojo identiteto, se ne bojijo pokazati pravega jaza ter ne glede na to, da so v razmerju, ohranjajo pristnost in avtentičnost. Ženstvenost Prav je, da ste samostojni in neodvisni, pa vendar ne pozabite na svojo nežno plat in dopustite dragemu, da se do vas obnaša kot kavalir, vas razvaja in vam izkazuje nežnost ter zagotavlja zaščito. Kajti tako bo izpolnil svojo primarno vlogo in se v odnosu z vam ne bo počutil odveč. Vsaj včasih mu dajte možnost, da bo res vaša močnejša polovica. Tudi v prid močnejše zveze.