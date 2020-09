Tri ženske lastnosti, ki vedno prepričajo moške

Videz, okusno nanesena ličila, lepa oblačila, vse to pritegne pozornost močnejšega spola, a tisto, kar moške v resnici prepriča, so nekatere lastnosti, ki jih premorejo ženske. Katere osvojijo tako rekoč vsakega junaka? Nasmeh in pozitivni pogled na svet Ne prisiljen krohot ob vsaki njegovi šali, temveč iskren smeh, ki prihaja naravnost iz srca, ter na sploh pozitiven pogled na življenje nikogar ne pustita ravnodušnega. Seksapil Ne gre za ozka in seksi oblačila, temveč za način hoje, držo telesa in energijo, ki izžarevajo vero vase in so zmagoviti dejavniki. Samozavest In znova smo pri lastnosti, ki je še kako seksi. Samozavestna ženska, ki ne dvomi o sebi, se ima rada in se ceni, je v moških očeh fatalna ter neustavljivo privlačna.